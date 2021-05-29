نصائح مهمة للشخص المخالط لمريض كورونا

لا يحتاج المخالطون للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد إلى البقاء في المستشفى. لكنهم رغم ذلك مطالبون بعزل أنفسهم لإمكان أن يكونوا مصابين فينقلوا المرض لغيرهم.

من أجل ذلك، تقدم الدول والهيئات الطبية نصائح للشخص المخالط لحالة مؤكدة من الفيروس.

وقدمت وزارة الصحة والسكان في مصر نصائح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للأشخاص المخالطين.

من أهم هذه النصائح تجنب الاستخدام المفرط أو غير المناسب للمضادات الحيوية. حيث يلجأ العديد من الناس إلى هذه الأدوية لأبسط الأسباب.

كما نصحت الوزارة بعدم مشاركة من في المنزل الأدوات المنزلية والشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف.

كما ينصح بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

ويحتاج المخالط إلى الحفاظ على نظام غذائي متوازن والبقاء على مسافة متر واحد على الأقل من بقية أفراد الأسرة.

ومن بين النصائح الأخرى شرب الماء الدافئ وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل، وارتداء الكمامة بشكل صحيح، ومراقبة درجة حرارة الجسم كل 8 ساعات.