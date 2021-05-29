إرسال مركبة لتوصيل إمدادات إلى محطة فضائية

قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين أطلقت، اليوم السبت، بنجاح مركبة شحن فضائية آلية لإعادة تزويد محطة فضاء بالإمدادات.

وهذه ثاني مهمة من سلسلة مهام مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء مدارية دائمة قيد الإنشاء تابعة للصين.

وذكرت وسائل الإعلام أن المركبة "تيان تشو-2"، وهو الاسم الذي يعني (سفينة السماء)، انطلقت من خلال صاروخ (لونج مارش-7 يو3) من مركز "ونتشانغ" لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.

كانت مشكلات فنية قد أجلت الأسبوع الماضي إطلاق هذه المركبة. وتجلب مركبة الشحن إمدادات ووقود إلى الجزء

الرئيسى من المحطة الفضائية التي من المقرر أن تنتهي أعمال إنجازها بنهاية العام المقبل.

"تيان تشو-2" هي الثانية من بين 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء تطورها الصين. وتأتي بعد إطلاق المركبة المهمة "تيان خه" في أواخر أبريل.

وستنافس المحطة الصينية، المؤلفة من ثلاث وحدات، المحطة الأخرى الوحيدة العاملة حاليا وهي محطة الفضاء الدولية المدعومة من عدة دول.