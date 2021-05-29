فيديو.. طائر خطير يجبر طائرة على العودة

اضطرت طائرة للعودة إلى المطار الذي انطلقت منه بعد أن اكتشف طائر خطير يحلق داخل مقصورة الركاب.

كانت الطائرة، التابعة لشركة «إير إنديا»، متجهة من نيودلهي إلى الولايات المتحدة قبل أن تضطر للعودة بعد ظهور طائر خفاش في المقصورة.

وأظهرت مقاطع مصورة، انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا طائر خفاش يحلق داخل الطائرة وهي من طراز «بوينج 777».

غادرت الطائرة دلهي متجهة إلى مطار «نيويورك»، بحسب ما هو مقرر. ولكن الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «ايه ان أي». ثم قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار.

وقال مسؤولو الطيران المدني في الهند إن الطائرة عادت إلى دلهي بعد إعلان «حالة الطوارئ الاحتياطية المحلية». ثم جرى تعقيمها.

وأكد مسؤولون لوكالة أنباء «ايه ان أي» أن الخفاش عثر عليه نافقا داخل الطائرة في درجة رجال الأعمال.

وأفاد التقرير بأن إدارة سلامة الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران سوف تجري تحقيقا مفصلا.

غير أن «إير إنديا» قالت، في تقريرها المبدئي، إن احتمالات وصول «ثدييات غير مرغوب فيها» جاءت من مركبات طرف ثالث مثل تلك المستخدمة لتقديم الخدمات.