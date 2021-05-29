دوقة كامبريدج تتلقى جرعة أولى من لقاح كورونا

أعلنت دوقة كامبريدج، اليوم السبت، أنها تلقت الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19.

وأضافت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 39 عاماً، وهي زوجة الأمير البريطاني وليام، أنها تلقت الجرعة في متحف العلوم وهو مقصد سياحي شهير يقع قرب قصر "كينزنجتون" الذي تقيم فيه بغرب العاصمة لندن.

وكتبت على حسابها في "تويتر" الذي تتشارك فيه مع الأمير وليام "تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح كوفيد-19 في متحف العلوم بلندن".

وأرفقت الدوقة مع التغريدة صورة لها وهي تتلقى الحقنة.

وقالت "أنا ممتنة كثيراً لكل من يلعبون دوراً في توزيع (اللقاحات).. شكراً على كل ما تفعلونه".

كان وليام (38 عاماً) قد قال الأسبوع الماضي إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح. وتلقت جدته الملكة إليزابيث الجرعة الأولى في يناير الماضي وشجعت الآخرين على التطعيم قائلة إنه سريع وبلا ألم.

وتوفر بريطانيا حالياً لقاح كوفيد-19 لكل من يبلغون من العمر 30 عاماً فأكثر ومنحت الجرعة الأولى لنحو 38.8 مليون شخص.