زوجان يطردان أبناءهما الخمسة.. والسبب غريب !

شعبان بلال (القاهرة)

طرد رجل مصري وزوجته أبناءهما الخمسة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة بسبب خلافات بين الزوجين، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر مقطع فيديو له علاقة بالواقعة.

وتحركت الأجهزة الأمنية في مصر للتعرف على حقيقة هذا الفيديو، حيث تم تحديد الأسرة المعنية والتأكد من قيام رجل وزوجته بطرد أبنائهم الخمسة بأوسيم.

وأكد الأجهزة الأمنية في مصر أن عامل رخام وربة منزل طردا أبناءهما الخمسة من مقر إقامتهم بدائرة قسم شرطة أوسيم في محافظة الجيزة بسبب وجود خلافات بين الزوجين أدت إلى قيام الزوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية.

وتوجهت الزوجة إلى مسكن أهليتها ليقوم الزوج بطرد أبنائهما وتوجيههم إلى مسكن أهلية الزوجة إلا أنها رفضت استقبالهم وطلبت منهم العودة إلى والدهم، ولم يجد الأطفال مأوى لدى والديهم فاستضافهم الجيران.

وضبطت السلطات الأمنية الزوجين للتحقيق معهما بشأن الواقعة، وتسليم الأطفال إلى جدتهم للأم وهي ربة منزل مقيمة بمنطقة أوسيم، حيث تم أخذ تعهد عليها بحسن رعايتهم.









