التدخين يفاقم أعراض كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن التدخين يعد أخطر سبب رئيسي لتفاقم أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصعوبة الاستشفاء منه.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها عيادة أمراض القلب في جامعة أثينا ونشرت نتائجها صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه لوحظ أن نسبة المدخنين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بـ"كوفيد-19" كانت أقل من تلك الخاصة بعامة السكان، لكن التحليل الدقيق والمطول للبيانات أظهر شراسة الفيروس لدى المدخنين خلال ظهور الأعراض والاستشفاء.

وبشكل أكثر تحديدًا، أظهرت المراجعة المنهجية والتحليل التلوي لـ18 دراسة أجرتها عيادة أمراض القلب بجامعة أثينا في مستشفى إيبوكراتيو بالعاصمة أثينا، باستخدام عينة من 6310 مرضى، أن التدخين يزيد في الواقع من خطر الإصابة بأمراض خطيرة من "كوفيد-19" بنسبة 34%.

علاوة على ذلك، كان المرضى الذين يدخنون يعانون من أعراض أكثر (الحمى والسعال وصعوبة التنفس) وكانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى من غير المدخنين.