"ملكة الرياضيات الإفريقية" لعام 2021 ..من هي؟

توجت التلميذة المغربية، آية أكرجوط، بلقب "ملكة الرياضيات الإفريقية"، وحصلت على الميدالية الذهبية أيضا إلى جانب الفريق المغربي، الذي انتزع هذه السنة الصدارة، وذلك في أولمبياد الرياضيات الإفريقية لسنة 2021.



وحقق الفريق المغربي المكون من 6 تلاميذ، 3 إناث و3 ذكور، بأقسام الثانوي، وكلهم من المدرسة العمومية المغربية، نجاحا مبهرا في المباراة الدولية للرياضيات بإفريقيا في دورتها 28، التي تم تنظيمها عن بعد في تونس أيام 23 و24 مايو 2021 بمشاركة 11 بلدا إفريقيا.

وتوج الفريق المغربي بميداليتين ذهبيتين و4 فضيات، وتمكن من انتزاع المرتبة الأولى بمجموع 178 نقطة متفوقا على جنوب إفريقيا الثانية بمعدل 151 نقطة، وتونس (113 نقطة).

وعن هذا التتويج يقول والد التلميذة آية أكرجوط، عدنان أكرجوط ف، إنه "نتيجة لمجهودات كبيرة لهؤلاء التلاميذ وللأطر التربوية وللوزارة، وفخر للمدرسة العمومية المغربية، التي ما زالت تعطي النتائج المبهرة، إذا ما لقيت العناية والدعم اللازمين". بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويضيف والد آية، أستاذ الرياضيات بمدينة بني ملال لأكثر من 20 سنة، أنه فخور بتتويج ابنته آية بلقب "ملكة الرياضيات الإفريقية"، لأنها عملت من أجله بجد واجتهاد، واستحقته عن جدارة، خاصة أنها مولعة بالرياضيات منذ صغرها، ولا تفلت أي فرصة للمشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية الوطنية.

ويؤكد عدنان أكرجوط، الذي سبق وأسس جمعية لأساتذة الرياضيات بمدينة كلميم، التي كان يدرس بها قبل أن يؤسس مع مجموعة من الأساتذة جمعية "رياضيات المغرب"، أنه يتمنى من قلبه أن تمثل ابنته آية المغرب في الأولمبياد العالمية للرياضيات، وأن يستفيد بلدها المغرب من قدراتها، كما يأمل في أن يتم الاهتمام بكل الطاقات الواعدة، وأن يوفر لهم الدعم والتشجيع.

وتجدر الإشارة إلى أن التلميذة آية أكرجوط، سبق لها الفوز بالعديد من الجوائز والميداليات، ومثلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وحصلت على الميدالية الذهبية في الدورة الثانية للأولمبياد العربية في الرياضيات التي نظمت عن بعد السنة الماضية، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة المحلية بالقاهرة المصرية.