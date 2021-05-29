مصر تكشف سر العثور على رفات وجماجم بأحد الطرق

أحمد عاطف (القاهرة)

فوجئ أهالي منطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية (شرق دلتا النيل) بوجود جماجم بشرية وعظام وأجزاء من جثث ملقاة أسفل الطريق الحر أمام منازلهم وسط أكوام كبيرة من الركام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو لأحد الأشخاص يتحدث فيه عن أنه فوجئ، ظهر الجمعة، خلال نزوله أسفل الطريق بهذه الرفات مطالبا بالتحقيق في الواقعة.

وألق الأمن المصري القبض على "مقاول" متهم بالاستيلاء على مقابر صدقة في شبرا الخيمة، وإلقائه لجماجم بشرية ورفات موتى من تلك المقابر، أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.

وذلك بعدما انتقلت قوات الأمن ومسؤولين محليين وفرضوا كردون أمني حول المنطقة، وجرى تكفين 10 جماجم بشرية، تمهيدا لنقلها ودفنها مرة أخرى في المقابر بحي غرب شبرا الخيمة.

وتبين من تحريات الأمن أن مرتكب الواقعة "مقاول" استولى على مقابر صدقة "دمنهور" في حي غرب شبرا الخيمة، وألقى بالجثث ورفات الموتى أسفل الطريق الحر، وجرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









