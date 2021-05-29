أعراض خفية تشير إلى مشكلات في الكبد

هناك ثلاثة أعراض غير واضحة، قد تشير إلى مشكلات في الكبد.

ويمكن أن يشير تثدي الرجل- تضخم الثدي عند الرجال، إلى وجود مشكلة صحية في الكبد. بحسب ما أعلنت البروفيسورة يلينا ماليشيفا، في برنامج تلفزيوني.

ويضيف الدكتور إيغور غورودوكين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: ينظف الكبد الجسم من سموم مختلفة، ولكن عند وجود مشكلة ما فيه يتراكم هرمون الاستروجين عند الرجال، ما يؤدي إلى ظهور سمات أنثوية لديهم.

وتنبه ماليشيفا، إلى أن ظهور بقع زرقاء دون سبب، يتطلب مراجعة الطبيب المختص لإجراء الفحص اللازم الكبد.

ويوضح الأخصائي غورودكين، ينتج الكبد بروتينات مسؤولة عن تخثر الدم، وأي خلل في هذه العملية بسبب مشكلة فيه، ويؤدي إلى ظهور البقع الزرقاء حتى عند التعرض لصدمة خفيفة جدا.

كما تنصح ماليشيفا، بضرورة الانتباه إلى احمرار لون راحة اليد وحول الإبهام.

ويوضح غورودكين، هذه الحالة ترتبط أيضا بارتفاع مستوى الهرمونات الجنسية، ما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية في راحة اليد وحول الإبهام.

وتؤكد ماليشيفا، على ضرورة إجراء فحص بالموجات الصوتية للكبد والتحاليل اللازمة عند ظهور أي من هذه الأعراض الثلاثة.