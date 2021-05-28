هبة مجدي: «شفيقة» البطلة الحقيقية لمسلسل «موسى»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الفنانة المصرية هبة مجدي أن شخصية «شفيقة» التي قدمتها في مسلسل «موسي»، الذي عرض على شاشة رمضان الماضي من أصعب الشخصيات الدرامية التي قدمتها طوال مشوارها الفني.

وقالت: «شفيقة» هي البطلة الرئيسة للمسلسل، فهي محور المسلسل الأساسية مع شقيقها «موسى»، الذي جسد دوره الفنان محمد رمضان في أول تعاون بيننا، وقد سعدت جداً بهذا التعاون، فهو ممثل موهوب ويركز في أدواره، وعلى الرغم من أن مشاهدي قليلة معه، إلا أن أحداث العمل كانت مهمة بين الأخ والأخت كأساس الحكاية الخاصة بالمسلسل.

وتضيف هبة مجدي: أسعدتني ردود الأفعال على الدور منذ بداية حلقات المسلسل وحتى نهايته فقد وجدت ردود أفعال طيبة، وتلقيت رسائل كثيرة جداً عن شخصية «شفيقة» من الفنانين والنقاد والصحفيين والجمهور العربي، وكانت مفاجأة بالنسبة لي وكشفوا لي عن انجذابهم للشخصية.

وقالت هبة: راضية عن شخصية «شفيقة» واعتذرت عن كثير من الأعمال التي عرضت علي ولا أنشغل بالمنافسة؛ فأنا أردت أن أقدم «شفيقة» بشكل مختلف، وهو ما تطلب مني تركيزاً كبيراً، فشخصية «شفيقة» أحببتها جدًا لدرجة أنني كنت بحلم بها وأخذت من مشاعري وأحاسيسي الكثير؛ وأعتقد أنني قدمت الدور بشكل يرضيني والأهم أن تصل الشخصية إلى قلوب المشاهدين، خاصة أن الموسم كبير وضخم ومختلف عن أي موسم آخر وأغلب الأعمال ظهر فيها مجهود كبير جداً، سواء في التمثيل أو الصورة أو الإخراج أو الكتابة.

وعن مدى تأخر البطولة المطلقة قالت هبة: من وجهة نظري دور مثل «شفيقة» في مسلسل «موسى» هو بطولة، أحسن من أي بطولة مطلقة ممكن أن تعرض علي، فهذا الدور بالنسبة لي أهم وأفضل من أي مسلسل ممكن أقدمه بطولة مطلقة، فالفكرة في أنك تقدم أية عمل متكامل ودور يكشف قدراتك التمثيلية، وليست في عمل يكتب به اسمي أولاً ولا يضيف لمسيرتي شيء، ومن الممكن أن تنتقص البطولة المطلقة من صاحبها لو لم تكن مناسبة ومميزة.

وبالنسبة عن ابتعادها عن السينما وتركيزها على الدراما خلال الفترة الأخيرة أوضحت: شاركت من قبل في التجربة السينمائية الأولى في فيلم «فص ملح وداخ»، والثانية «يوم من الأيام» وكانوا إضافة لي في السينما، وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد أصبحت الأعمال السينمائية قليلة، بالإضافة إلى أن الأعمال الدرامية هي الأهم والأقرب للجمهور، وشهدنا مؤخرنا أن أهم نجوم السينما اتجهوا للمسلسلات لأنها الأهم والمتصدرة.