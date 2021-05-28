راقصة معتزلة تعيد غادة عبد الرازق للسينما

القاهرة (الاتحاد)

كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق لـ «الاتحاد» ملامح الشخصية التي أعادتها للسينما بعد غياب سنوات من خلال فيلم «حفلة 9»، حيث أكدت أن شخصية «روز» راقصة البالية المعتزلة جذبتها، فهي شخصية جديدة بالنسبة لها، وأن دورها بهذا الفيلم جديد ولم تظهر به في أي من أعمالها السابقة، وقالت: تتعرض «روز» للإصابة، فتضطر لاعتزال البالية، تقرر تأسيس مدرسة لتعليم البالية، وتعاني مشكلة في حياتها الزوجية بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، ثم تحدث فجأة جريمة قتل وتتصاعد الأحداث طوال الوقت لمعرفة القاتل. ويشارك في بطولته طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر، وكمال أبورية، وإخراج عبدالمنعم ربيع. وأضافت: بدأت تصوير بعض مشاهد الفيلم «حفلة 9» في فبراير الماضي، ثم توقفنا حتى أنتهي من مسلسل «لحم غزال» الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «لحم غزال» مع شريف سلامة وعمرو عبد الجليل، وإخراج محمد أسامة وجسدت من خلاله 5 شخصيات وتدور أحداثه داخل حارة شعبية، بمنطقة المذبح في القاهرة وتتناول المشكلات الاجتماعية لإحدى الأسر، من خلال سيدة من بيئة راقية، تتنكر في زي فتاة شعبية تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، واختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال شاب منحرف كان يرافقه قبل اختفائه.