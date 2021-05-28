3 طرق لتعزيز الذاكرة وعدم النسيان

ترجمة: عزة يوسف

قدم الخبراء 3 طرق مفيدة ومؤكدة لتعزيز الذاكرة وعدم نسيان المعلومات المهمة، تتعلق بالرعاية الذاتية والتنظيم والتدريبات المناسبة، حسبما ذكر موقع»TM Support Wave».

الاهتمام الصحي

تبدأ طرق تحسين ذاكرتك بالرعاية الذاتية، لذا خصص وقتاً للاسترخاء، وتجنب الإجهاد وملء يومك بالعديد من الاجتماعات أو الأحداث أو الأعمال المنزلية، بما يعني تخصيص بعض الوقت لنفسك حتى لا تكون مرهقاً ومتعباً طوال الوقت.

فكر دوماً بإيجابية حتى تشعر بالسعادة التي تؤدي إلى إفراز الدوبامين داخل المناطق المرتبطة بالذاكرة في الدماغ بما يعزز الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات.

مارس الرياضة الجسدية والتأمل لأنه يعتبر أفضل طريقة لتحسين قوة العقول والتركيز على المهام المختلفة، وتحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة طويلة المدى، واحصل على قسط كافٍ من النوم لأنه أحد العناصر الأساسية الأولى لامتلاك ذاكرة واضحة.

وعليك اتباع نظام غذائي صحي، والذي يؤدي لفقدان الوزن وتحسين المناعة والوقاية من الأمراض، بل وله تأثير على تحسين الذاكرة.

تنظيم الأشياء

عادة ما تكون معظم مشاكل الذاكرة بسبب عدم التنظيم، خصص الوقت الكافي لتنظيم أمورك في شكل قوائم مهام وأنظمة ملفات حتى لا تحتاج إلى إثقال ذاكرتك، ويمكنك استخدام مفكرة يوميات ودّون الأشياء بمجرد سماعها.

احتفظ بمحفظتك أو مفاتيحك في نفس المكان، ويفضل أن تكون في المنطقة التي تراها بانتظام، حتى يخبرك عقلك عن مكانها بسهولة.

ويمكنك وضع سبورة أو مفكرة في كل مكان في المنزل لتدوين أي معلومة مهمة، حتى تدعم تلك المعلومات وترسخها كلما نظرت إليها.

الاستماع للمعلومات

يعتبر الاستماع إلى المعلومات طريقة مهمة لتقوية الذاكرة، وتمنحك الوقت الكافي لحفظها ثم استردادها فيما بعد، ومع ترديد أي معلومة بصوت عالٍ بعد تدوينها، يتواصل عقلك معها ويظل نشطاً، ولكن المهم في تلك الطريقة ترديد المعلومة بعد كتابتها بدلاً من تسجيلها بالصوت فقط.

قم بجدولة تنبيهات على مدار اليوم على هاتفك أو ساعتك أو أي جهاز آخر لتذكيرك بالأحداث المهمة والروتينية مثل تناول الأدوية الخاصة أو مواعيد الاستحقاق.