«Supermoon».. في سماء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

في ظاهرة نادرة، طل القمر مؤخراً، في سماء الإمارات أكثر سطوعاً بنسبة 30%، وأكبر حجماً بنسبة 14%، كما بلغ لمعانه 99.9%، مقارنة بحالته الطبيعية، أو كما يسمى «Supermoon»، كما يطلق عليه العلماء.

وقبل ساعات تعلقت عيون العالم بالسماء لمشاهدة «القمر العملاق» ذي اللون المائل إلى الأحمر الناتج عن خسوف كليّ، ويعد الأول من نوعه منذ عامين، في مشهد استثنائي يحدث عندما يكون القمر في «حضيضه»، وهي النقطة الأقرب له إلى الأرض، وتحديداً على بعد 358 ألف كيلومتر، ليصبح لونه أغمق ويتحول إلى أحمر، على نحو مشابه لما يكون عليه في وقت شروق الشمس أو غروبها.

وتسمية «القمر العملاق» أطلقها المنجم ريتشارد نولل عام 1979، وسيكون العالم خلال 2021 على موعد مع قمرين عملاقين جديدين، الأول يومي 4 و5 نوفمبر، والآخر يومي 3 و4 ديسمبر.

وبحسب علماء الفلك، نشأ القمر العملاق الذي ظهر في سماء الإمارات والعديد من دول العالم من تزامن اكتماله مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي، مُنتجاً أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض، مؤكدين أن الاسم العلمي للظاهرة هو الاقتران القمري لنظام الأرض، وهي ظاهرة ربط القدماء بينها وبين زيادة وقوع الأخطار، كالزلازل وثوران البراكين.

382.900 كيلومتر

مدار القمر حول الأرض ليس دائرة كاملة، ولكنه بيضاوي الشكل، ويكون أحد الجانبين أقرب إلى الأرض من الآخر. نتيجة لذلك، تختلف المسافة بين القمر والأرض على مدار الشهر والسنة، وفي المتوسط ​​، تبلغ المسافة نحو 382.900 كيلومتر.