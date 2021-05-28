الجميلات والسياسة.. يتفاعلن مع الأحداث ويتعرضن للنقد

شعبان بلال (القاهرة)

ما علاقة الجمال بالسياسة؟

سؤال يطرحه متعجباً، كل من يشاهد إحدى ملكات الجمال، أو يتابع فتاة من المشاركات في مسابقات الجمال العالمية تتحدث في الأمور السياسية، سواء في بلدها، أو حول الأوضاع في المناطق الملتهبة في العالم، والسبب أن الانطباع السائد عن «الجميلات» أنهن يعتمدن على مظهرهن الخارجي فقط، رغم عبورهن عشرات الاختبارات في المعلومات العامة والثقافة والمعرفة، بل والسياسة أيضاً.

وهناك ملكات جمال كنّ على دراية كاملة بالأحداث السياسية في بلادهن، وتعرضت بعضهن لمضايقات وصلت إلى سحب اللقب أحياناً بسبب إدلائهن بآرائهن في الأحداث السياسية واعتراضهن على قرارات حكومتهن في بعض الأحيان.

ثوزار تكافح بـ «الفيديو»

استغلت ثوزار وينت لوين، ملكة جمال بورما، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون لتندد بالانقلاب العسكري الذي شهدته بلادها في الأول من فبراير الماضي.

واستخدمت ملكة جمال بورما الفيديو الذي يعرض عن كل متسابقة قبل الحكم النهائي، وعرضت لقطات من مشاركتها في تظاهرات شعبية، وطلبت من الجميع الحديث عن بورما. ولم تتوقف لوين عند هذا الحد، وإنما استغلت فوزها بجائزة أفضل زي تقليدي لترفع لافتة كتب عليها «صلّوا من أجل بورما»، بعد ارتدائها الزي التقليدي المزين بالزخارف من ثقافة بورما الأصلية، ورغم كل هذا الزخم، لم تستطع ملكة جمال بورما تحقيق اللقب.

برناديت ضد العنصرية

«أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين».. هكذا كتبت ملكة جمال سنغافورة برناديت بيل أونغ على زيها التقليدي في مسابقة الأزياء التقليدية، لتعلن موقفها ضد العنصرية التي يعاني منها الآسيويون، وارتدت ألوان العلم السنغافوري لمزيد من دعم الفكرة.

عادت أونغ لنشر صورتها من المسابقة على موقع إنستجرام، وهذه المرة كتبت: ما النفع من هذه المنصة إذا لم أتمكن من استخدامها لإرسال رسالة قوية عن المقاومة ضد الأحكام المسبقة والعنف، لتنال الكثير من التأييد على قضيتها التي تدافع عنها.

سانشيز تحسم نزاعاًً عمره 100 عام

ظلت دولتا بوليفيا وتشيلي تتصارعان على منطقة في المحيط الهادي، لأكثر من قرن من الزمان، وكان من الطبيعي أن تنحاز ملكة جمال تشيلي فالانتينا سانشيز إلى دولتها، ولكنها فعلت العكس، لتثير موجة من الغضب ضدها.

وخلال لقاء على هامش مسابقة ملكة جمال أميركا الجنوبية صرحت سانشيز قائلة البحر ملك بوليفيا، نحن معكم، الشعب في تشيلي معكم، كل زملائي، الناس يقولون البحر ملك لبوليفيا، لتبدأ العاصفة ضدها على«تويتر».

ووصف رئيس بوليفيا إيفو موراليس ما فعلته ملكة جمال تشيلي بالأمر الشجاع، ولكنها عانت لفترة طويلة من الانتقادات من السياسيين في بلادها، واعتبروا ما فعلته خيانة لقضية مهمة في بلادها.

مارغانا تنتقد ترامب

انتشر فيديو لملكة جمال تكساس مارغانا وود تنتقد فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد موقفه من أحداث تشارلوتسفيل، حيث قالت صراحة بأن المواقف التي اتخذها العنصريون البيض كانت تستوجب رداً صريحاً من الرئيس، بعد وفاة إحدى المتظاهرات ضد العنصرية، واصفة ما حدث بالعمل الإرهابي.

وكانت وود الوحيدة التي أدلت برأيها دون حيادية أو محاولة المراوغة، كما فعلت جميع ملكات الجمال الأُخريات في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، خاصة أنه يحظر على المشاركين فيها الحديث في السياسة بأي طريقة.

السجن للجميلة ميرفي

واجهت ملكة جمال تركيا لعام 2006 السابقة ميرفي بيوكساراك عقوبة السجن لمدة أربعة عشر شهراً مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامها بإهانة الرئيس أردوغان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت قصيدة ساخرة على صفحتها الشخصية.

واضطرت بيوكساراك للدفاع عن نفسها أمام المحكمة عن تهمة إهانة موظف عام بالدولة، واعتقلت لفترة قصيرة على خلفية القضية، إلا أن محاميها نجح في الحصول على حكم مع إيقاف التنفيذ، وكان ذلك في عام 2014.