د. شريف عرفة يكتب: الملل.. كنز لا يفنى!

قد تتعجب من عنوان المقال، مفترضاً أن الملل شيء ينبغي إزالته ومنع حدوثه.. إلا أنني سأحاول هنا لعب دور محامي الدفاع الحاضر عن المتهم كي أكشف براءته، بل وضرورة وجوده في حياتنا.

من منا لم يشعر يوماً بالملل؟ رغم كثرة وسائل الترفيه التي لم تكن متاحة لأسلافنا، أو لنا نحن أنفسنا قبل أعوام قليلة، إلا أن الملل في ازدياد.. كي تدرك ما أعني، انظر لأي طفل لا يطيق الجلوس دون اللعب في جهازه اللوحي.. أو لأي تجمع للكبار الذين يتناسون تبادل الحديث لينشغل كل منهم في هاتفه..

إنه الملل.. العدو اللدود الذي يتصدى له الهاتف الذكي، كفارس مغوار يلجأ الجميع لحماه..

لكن.. من منهما العدو حقاً؟

في البداية، دعنا نقترب من الملل كي نعرف دوافعه وأسبابه.. الملل هو الشعور بالخواء الوجودي، بينما نحن مدفوعون غريزياً للفعل.. أن نسعى ونبحث عن الغذاء أو نبني كوخاً يقينا الأخطار أو نخترع شيئاً يحسن حياتنا أو نقوم بمغامرة تكسبنا خبرات جديدة.. انظر لأي كائن حي وستجده دائم الحركة والتجوال، وكذلك كانت حياة البشر منذ ثلاثمائة ألف سنة.. الشعور بالملل هو وقود هذه الحركة.. والدافع لفعل شيء جديد..

هل تعرف سبب شقاوة الأطفال وطاقتهم الزائدة وسرعة مللهم؟ إنها الغريزة التي تدفعهم لتجربة الأشياء لتعلم خبرات الحياة كي يفهموها أكثر.. الملل هو ما يدفعهم للاحتكاك بالحياة وتطوير قدراتهم والتعلم والنضج! لو فعلت الشيء نفسه ستشعر بالملل، لأنك لا تكتسب خبرات جديدة!

حين كنت طفلاً صغيراً، كانت أسرتي تحب الذهاب للمصيف كل عام.. وكنت أشعر هناك بالملل الخانق، حيث لا أجد شيئاً مسلياً في الجلوس أمام البحر أو الوقف بين أمواجه أو الوجود في مكان غريب لا أصدقاء لي فيه.. لذلك بحثت عن شيء يدرأ الملل، في عصر لا هواتف ذكية فيه ولا «إنترنت».. فوجدت في السوق بائعاً يعرض روايات الجيب ملونة الأغلفة، التي تصور كائنات فضائية وأبطالاً يحملون مسدسات ليزر.. تبدو مسلية.. فابتعتها وبدأت القراءة، التي لم أتوقف عنها حتى يومنا هذا!

هذا ما يحدث لك كل يوم.. الملل يدفعك للقيام بأشياء جديدة، شائقة، تكسبك خبرات ومعارف وتعلمك أشياء جديدة تجعلك أكثر نضجاً..

لكن لأن تطورنا السريع تجاوز غرائزنا.. ستجد أن الخبرات التي تدرأ مللنا غالبا ما تكون أشياء صاخبة.. سريعة الإيقاع مليئة بالمثيرات الحسية التي تحاكي تجارب الإنسان البدائي حين يكتشف مكاناً جديداً يعج بالحياة.. هذا ما يجعل الأفلام مثلاً أكثر درءاً للملل من كتاب أكاديمي، رغم أن الأخير سيعلمك أكثر.. وهذا ما يجعل ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي، أشبه بالإسفنجة التي تمتص الملل وتقضي عليه تماماً، بما فيها من سرعة إيقاع وألوان وأشكال وانفعالات.. رغم أن هذا يقضي على الملل دون طائل.. كأن تتخلص من الوقود في بالوعة الصرف، دون الاستفادة منه!

لكن هذا لا يمنع كوننا - نحن البشر - ماكرين قادرين على التحايل على غرائزنا البدائية وخداعها.. حيث يمكننا مشاهدة وثائقيات مبهرة بصرياً، أو قراءة كتاب يروي فضول تساؤلاتنا ويصب في قلب اهتماماتنا.. فكر وستجد الطريقة..

المهم.. كي لا أطيل عليك.. الملل شعور مهم يدفعك للقيام بشيء يكسبك خبرات جديدة، وهذا في حد ذاته أمر عظيم.. هو القوة المحركة التي لو استطعت توجيهها في صالحك، ستكون إنساناً أفضل كل يوم.

فحافظ عليه.. وقم باستغلاله، لا تبديده.

ألا يعني هذا أن الملل متهم بريء، عزيزي القارئ؟