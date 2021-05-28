القهوة مجاناً للحاصلين على لقاح كورونا في دولة عربية

أحمد عاطف (القاهرة)

كمحاولة لنشر الوعي بأهمية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في ظل تزايد الإصابات وفي بادرة هي الأولى من نوعها في بلد عربي، أعلن مقهى محلي في العاصمة العراقية بغداد تقديم القهوة مجاناً لعملائه الذين حصلوا على اللقاح.

يأتي ذلك في سياق إعلان وزارة الصحة العراقية أن البلاد سجلت حتى الآن مليوناً و176980 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 إضافة إلى 16241 وفاة، فيما تلقى ما إجماليه 549969 شخصاً في العراق اللقاح المضاد لكوفيد- 19 حتى الآن.

وعلق مسؤولو مقهى "قهوة وكتاب" لافتة كتبوا عليها في المدخل "أخذت اللقاح؟؟؟. قهوتك على حسابنا!!!. شكراً لأنك تساعد على انتهاء الفيروس"، في محاولة منهم للتصدي لحالة التشكك والخوف من اللقاح المنتشرة في العراق باعتبار أن اللقاح هو "السلاح الوحيد" المتاح حالياً لمواجهة الجائحة.

ما أن يظهر زبون أو زبونة المقهى صورة للبطاقة التي تفيد حصوله على التطعيم يحصل على قدح قهوة مجاناً. وطالب صاحب المقهى، في تصريحات، الحكومة العراقية بتبني هذه المبادرة، التي بدأها بمفرده ظاناً أن المطاعم والمقاهي ستنضم لها حتى تعود الحياة كما كانت.

وأشار صاحب المقهى إلى عدم وجود ثقافة بأهمية اللقاح، مضيفاً أن المبادرات تأتي لتغيير هذه الثقافة.