يصلان إلى قمة «إيفرست» رغم إصابتهما بالمرض

تمكن رجلان من الوصول إلى قمة جبل «إيفرست»، أعلى قمة في العالم رغم إصابتهما بالمرض.

بدأ المتسلقان المتمرسان سيغوردور سفينسن وهيمير هالغريمسن، وهما من إيسلندا، السعال واشتبها في إصابتهما بوباء فيروس كورونا المستجد على مقربة من القمة على ارتفاع يزيد عن 7000 متر، وفقا لرسالة نشراها تحدثا فيها عن رحلة العودة الصعبة إلى المخيم.

وقال الايسلنديان في هذا المنشور على موقع «امهيغيا»، وهي جمعية خيرية للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة جمعا الأموال من أجلها «في ذلك الوقت وفي هذا المكان، لم يكن هناك إمكان للخضوع لاختبار».

وكان اختبار الصديقين سلبيا قبل صعودهما إلى «سقف العالم» إلى حيث وصلا الاثنين.

وتابعا «ولأننا شعرنا بأننا بخير في ذلك الوقت، لم نر أي سبب لتغيير خططنا».

وبعد 67 يوما من الرحلة، وصل المتسلقان الايسلنديان إلى قمة إيفرست على ارتفاع حوالى 8849 مترا الاثنين.

وأضافا «في الطريق إلى الأسفل، بدأنا نسعل ونشعر بالتعب وعدم ارتياح متزايد».

ورغم صعوبات التنفس، تمكنا من العودة بأمان إلى المخيم الأربعاء حيث أكد فحص كوفيد إصابتهما بالوباء.

وتم الإبلاغ عن العديد من الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة بين متسلقين أجانب وكان من الضروري إجراء عمليات إجلاء.