باحث يجيب لـ«الاتحاد».. هل الفطريات الأسود والأبيض والأصفر معدية؟

شعبان بلال (القاهرة)

كشف باحث مصري عن حقيقة انتقال الفطريات الأسود والأبيض والأصفر من شخص لآخر، موضحا أن تلك الأمراض لا تصيب كل الأشخاص لكن تنتقي الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأكد الدكتور محمد رحيم، باحث الفيروسات المصري بجامعة «لانكستر» الإنجليزية، أنه لم يثبت حتى الآن انتقال الفطريات من إنسان إلى آخر بشكل مباشر، لكن يمكن انتقالها بطريقة غير مباشرة عبر وجودها في الطبيعة والأماكن الملوثة بهذه الفطريات.

وأوضح ل «الاتحاد» أن تلك الفطريات موجودة بشكل طبيعي أيضا في الزواحف لكنها لا تتأثر بها ويمكن أن تكون وسيلة لانتقالها وانتشارها باعتبارها عائل لهذه الفطريات بكل أنواعها، موضحا وجود عائلة كبيرة من الفطريات، وليس نوعاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة، أشهرهم 7 أنواع هم الأخطر.

وأشار الباحث المصري إلى أن الفطريات موجودة منذ آلاف السنين ولا تنشط إلا في حدوث نقص الجهاز المناعي بسبب أمراض فيروسية أو بكتيرية أو لدى مرضى السرطان وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة بسبب نقص المناعة، مؤكداً أن ربط الإصابة بالفطريات بفيروس كورونا المستجد كونه من الفيروسات الجديدة الشرسة في إضعاف الجهاز المناعي.

وأكد أن الفطر الأسود هو الأكثر انتشاراً، ثم الفطر الأبيض لكن الفطر الأصفر أقل انتشارا وأخطر الفطريات كونه يصيب الجهاز الهضمي ويتسبب في عدم تناول الطعام ودخول العين للداخل واصفرارها.

بينما يشبه الفطر الأبيض في أعراضه مرض الإنفلونزا. وأوضح رحيم سهولة علاج الفطرين الأبيض والأسود في بداية الإصابة به عبر مضاد الفطريات والحقن الوريدية، لكن علاج الفطر الأصفر صعب لتسببه في تدمير الجهاز الهضمي للإنسان.