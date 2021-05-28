معرض افتراضي لمساعدة الطلبة

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب الدورة الثالثة من معرض التخصصات الأكاديمية افتراضياً خلال الفترة من 29 مايو الجاري حتى 3 يونيو المقبل، عبر منصة «زووم» على فترتين صباحية ومسائية، ويستهدف المعرض طلبة المرحلة الثانوية والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية إلى جانب الأفراد الراغبين بالدراسة في دولة الإمارات، بهدف زيادة معرفتهم بالتخصصات الأكاديمية المتوفرة، والمهارات والوظائف المرتبطة بها.

ويجمع المعرض مختلف التخصّصات الأكاديمية من خلال استضافة 13 جامعة وكلية ومعاهد بالدولة للإجابة عن تساؤلات الطلبة حول مختلف التخصصات وطبيعة العمل بها مستقبلاً، ويتضمن المعرض 12 محاضرة وورشة تمكّن الطلاب من التغلب على التحديات التي قد تواجههم لتحديد تخصصهم الجامعي، وذلك من خلال التعاون مع أصحاب الاختصاص من أكاديميين و استشاريين.

ويشهد المعرض تقديم منح للطلبة الراغبين في استكمال، ويتيح فرصة التواصل مع طلاب جامعيين لمناقشة تجاربهم الشخصية في الجامعة بما يساعدهم في اجتياز التحديات والعقبات الدراسية التي من المحتمل أن تواجههم مستقبلاً.

فعاليات المعرض

وتتضمن فعاليات اليوم الأول جلستان الأولى بعنوان «الابتكار والتفكير» يقدمها الأستاذ خالد خليل الحوسني، والثانية بعنوان «الاختبارات الوطنية القياسية» يقدمها من كلية التقنية العليا كل من الأستاذة كليثم عبدالله أخصائية الخدمات الأكاديمية والأستاذة أسماء العلي مدير مساعد الحياة الطلابية، والأستاذة منى المطيري مدير أول الخدمة المساندة، أما فعاليات اليوم الثاني، فتشمل جلستين الأولى بعنوان «الابتكار والتحول المستقبلي» للدكتور وسام المصطفى والثانية بعنوان «رحلتي لاكتشاف الشغف» تقدمها غدير الكتبي، (المكتبة البشرية الافتراضية ).

«كيف تختار تخصصك ؟» هو عنوان الجسلة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثالث يقدمها علي عبيد الزعابي، في حين تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «سنه أولى جامعة» للأستاذ طارق ضياء الدين شاهين عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة والعلوم الصحية مشرف مكتب الخريجين والإرشاد المهني والفعاليات في جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة.

وتشمل فعاليات اليوم الرابع جلسة بعنوان «تخصصك في الهندسة» يقدمها مجموعة من الدكاترة والمهندسين من جامعة الإمارات – كلية الهندسة وهم، محمد البطة، وعيسى محمد الحمد، وعماد الدين جميل النجار، وموفق غنمة ومحمد نور الطراونة، ونهاد سالم الهمالي وعبد الرحمن يونس كلبات وحمد محمد الخوري، ولقاء تفاعلي بعنوان «رحلة في عقل محامي / المكتبة البشرية الافتراضية» يقدمه مجموعة من المهنيين في المجال القانوني من جمعية الإمارات للمحامين.

ويشهد اليوم الخامس تنظيم جلستين الأولى تحمل عنوان «1+1=2071» يقدمها سعادة الدكتور سعيد مصبح محمد سالم الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والثانية بعنوان «تعليم المكتبات في جامعات الامارات» للدكتور علاء عبد الستار مغاوري- عميد كلية الإدارة جامعة الوصل، بينما يقدم في اليوم الأخير الدكتور سامر عبدالهادي عميد شؤون الطلبة في جامعة الفلاح جلسة بعنوان «من الجامعة إلى الحياة المهنية»، والدكتورة فاطمة سالم جلسة تحت عنوان «رحلتي من البكالوريس إلى الدكتوراه / المكتبة البشرية الافتراضية».

التخطيط لمسار مهني ناجح

وأكدت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة أن المعرض يجسد حرص مكتبات الشارقة على مساعدة الطلاب في التخطيط لمسار مهني ناجح عبر اختيار التخصص المناسب من خلال تزويدهم بمختلف الخيارات التي توفرها الجامعات بما يتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية التي تشهدها البشرية وبما يتناسب في الوقت ذاته مع احتياجات سوق العمل بهدف الاستفادة القصوى من إمكانات ومواهب وطاقات الأجيال الشابة