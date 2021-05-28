شاب مصري يعرض طفله للبيع.. والسبب غريب!

شعبان بلال (القاهرة)

عرض شاب مصري طفله للبيع مقابل مبلغ مالي محدد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأسباب تتعلق بغياب زوجته، ما أثار جدلا واسعا تسبب في تحرك الجهات الأمنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط الشخص الذي عرض نجله للبيع، حيث وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الإعلان عن رغبته في بيع نجله مقابل مبلغ مالي محدد بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين من خلال عمليات بجمع المعلومات أنه هذا الشخص عاطل وله معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، وذلك بعد تحديد موقعه.

وأعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبصحبته نجله حال عرضه للبيع مقابل مبلغ مالي، وبحوزة المتهم 2 هاتف محمول يحتوي كل منهم على العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه الجريمة.

واعترف هذا الشاب بأنه يريد التخلص من نجله عن طريق عرضه على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي، بسبب غياب زوجته "والدة الطفل" منذ سنوات ولمروره بأزمة مالية.