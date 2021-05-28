رائد فضاء روسي يوثق معالم حول العالم بصور حية من مركبته الفضائية

أحمد عاطف (القاهرة)

استغل رائد فضاء روسي، وجوده في مركبة فضائية تابعة للوكالة الاتحادية الروسية، في تصوير لقطات من الفضاء لأشهر الأماكن حول العالم، وحصد الكثير من المتابعين والمعجبين بهذا النوع الجديد من الصور الفضائية.

ويحصل 270 ألف متابع لحساب إنستجرام الخاص بـ أوليغ أرتيمييف، حول العالم على صور حية لأماكن بعيدة تمنوا زيارتها يومًا، كان أشهرها معسكر الأطفال الدولي أرتيك، في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود، فحقق حلم الكثير من الأطفال برؤية هذا المكان الساحر.

ولا يقدم رائد الفضاء الروسي صورًا فقط، ولكن مقاطع حية من حياته اليومية كرائد فضاء مثل طريقة تحضير الطعام، وإصلاح عطل في المركبة، وقضاء بعض أوقات الفراغ، فيشعر متابعيه، وكأنهم في رحلة عبر الفضاء الفسيح.

وكلما نشر أرتيمييف صورة لمكان عالمي جديد، طالبه جمهوره بالمزيد، وخاصة بعد رؤيتهم لصورة جزر النخلة، قبالة سواحل دبي في الإمارات العربية المتحدة، وهي جزيرة صناعية في الخليج الفارسي، وتبعد حوالي 5 كيلو مترات من أكبر ميناء اصطناعي في أعماق البحار، جبل علي. وعندما مر فوق نهر النيل التقط واحدة من أجمل وأشهر صوره، وحينها كتب: «نهر النيل الذي ينبع من شرقي إفريقيا ويتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط.

وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية نقاط صغيرة هي الأهرامات»، ولاقت هذه الصورة الكثير من الحب والإعجاب سواء من المصريين وسكان القارة الإفريقية أو ممن تمنوا زيارة الأهرامات في يوم من الأيام. وأهم ما يطلبه متابعي رائد الفضاء الروسي هي صور الجزر والمناطق الطبيعية التي تظهر بشكل ساحر من الأعلى، ومنها بحيرة أبيرت في مقاطعة ليك، أوريغون، بالولايات المتحدة الأميركية، وما يميز هذه البحيرة عن غيرها هو خلوها من الأسماك، ولكنها في نفس الوقت مهمة لحياة الطيور المهاجرة على طول المحيط الهادئ فستستخدم الطيور هذه الجزيرة كمحطة في رحلتها الطويلة.