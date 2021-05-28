تخلص من التوتر في 5 دقائق

ترجمة: عزة يوسف

أوضح خبراء الصحة النفسية أن هناك خطوات بسيطة يمكن اتخاذها لاستعادة الهدوء في الحياة، ونقل موقع «Today» عنهم بعض النصائح لتقليل التوتر والقلق خلال خمس دقائق أو أقل.

التنفس: وفقاً للدكتورة مارلين وي، الطبيبة النفسية المقيمة في نيويورك، فإن التنفس المنتظم يُعد تمريناً جيداً للحد من التوتر ولا يتطلب الكثير من التدريب. ويتم ذلك بأخذ نفس عميق من الأنف، وأنت تعد إلى خمسة، ثم احبس أنفاسك خمس مرات، وازفر لمدة خمس مرات، وكرر ذلك عدة مرات، ولاحظ كيف تصبح أنفاسك أعمق وتصبح أكثر هدوءاً واسترخاءً.

استراحة من الهاتف: يثير فحص هاتفك باستمرار التوتر، حيث تقول المؤلفة الفنلندية كريستين كارلسون إن الأشخاص مرتبطين بهواتفهم بما يسبب الإدمان، ونصحت بالتوقف عن النظر في هاتفك لخلق مساحة ذهنية للتركيز على نفسك وعلى ما تشعر به.