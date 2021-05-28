تصب البنزين على زوجها وتشعل النار فيه.. السبب!

ألقت الشرطة الأميركية القبض على سيّدة ثلاثينية صبّت دلواً من البنزين على زوجها الستّيني وأشعلت النار فيه بسبب كثرة استخدامه لهاتفه الجوال.

وتم إلقاء القبض على تيفاني هول (36 عاماً)، التي تعيش في مقاطعة أشتابولا بولاية أوهايو، يوم الأحد الماضي، بعد أن اتصل أحد جيرانها بالشرطة وأبلغها بما حدث.

وأصدر مكتب عمدة أشتابولا بياناً صحافياً عن الواقعة، جاء فيه: «أخبر الضحية رجال الشرطة أنه وزوجته كانا يتجادلان حول كثرة استخدامه للهاتف عندما جاءت إليه مع دلو من البنزين، وصبّته عليه ثم أشعلت النار فيه».

وأضاف البيان: «نتيجة لذلك، ركض الضحية عبر الشارع إلى منزل أحد الجيران الذي قام برشّه بخرطوم ماء، واتصل بالشرطة ثم حاول المساعدة في علاج حروق الرجل حتى وصلت الطواقم الطبية». وتم نقل الرجل إلى المستشفى لمعالجته، حيث قال الأطباء إن «حالته مستقرة رغم الحروق الشديدة الموجودة بمختلف أنحاء جسده»، وفق «الشرق الأوسط».

ولم يتم الكشف عن اسم الضحية، إلا أن الشرطة قالت إنه يبلغ من العمر 62 عاماً. وتم توجيه اتهام إلى هول بارتكاب جريمة اعتداء جنائي، وسيتم إجراء تقييم لصحتها العقلية قبل محاكمتها.