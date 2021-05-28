عروس تترك عريسها في ليلة الزفاف.. ما القصة!

غادرت عروس هندية تعيش في ولاية أوتار براديش حفل زفافها، وتركت عريسها في وضع لا يحسد عليه، بعدما اكتشفت أنه فاشل في مادة الرياضيات.

وصل العريس إلى قاعة الزفاف متحمسًا مع موكب الزفاف، لكن العروس التي شككت في مؤهلاته التعليمية طلبت منه تسميع جدول الضرب 2 قبل تبادل الأكاليل.

وفور فشل العريس في تسميع جدول الضرب 2 خلال حفل الزفاف، غادرت العروس فيما لم يتمكن الأصدقاء وأفراد الأسرة من إقناعها بتغيير رأيها، مدعية أنها لا تستطيع الزواج من شخص لا يعرف أساسيات الرياضيات.

وأعرب ابن عم العروس عن دهشته من معرفة أن العريس غير متعلم قائلاً: «لقد أخفت عائلة العريس عنا درجة تعليمه، ربما لم يذهب حتى إلى المدرسة، لقد خدعتنا عائلة العريس، لكن أختي الشجاعة خرجت دون أن تخشى من العادات والتقاليد».