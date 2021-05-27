الأزهر يُنظم مسابقة عالمية للكاريكاتير حول «الأخوة الإنسانية»

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلن الأزهر الشريف عن تنظيم «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الأولى، على هامش فعاليات ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير، والذي يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

تهدف المسابقة إلى التأكيد على أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاء الإنساني وقبول الآخر، ولا يدعو للعنف والتطرف والإرهاب كما تُصوره ظاهرة الإسلاموفوبيا.

كما تهدف المسابقة إلى استثمار الفن المحبَّب لكثير من الناس لتصحيح الصورة الخاطئة التي رسمها بعضهم ولصقها بالإسلام، ونشر مبادئ الوثيقة التاريخية «وثيقة الأخوَّة الإنسانية» التي وقعها شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان في أبوظبي 2019 من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

يسعى الأزهر الشريف، من خلال هذه المسابقة العالمية، إلى تنشئة جيل من شتى دول العالم، على اختلاف الثقافات والأيديولوجيات، يُدافع عن الفكر الوسطي والقيم والمبادئ الإنسانية السَّمْحة من خلال رسوم الكاريكاتير، والاهتمام والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وبصفة خاصة المبدعين في فن الرسم.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، إن تدشين هذه المسابقة يأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة، وأدواره الحيوية الدينية والعلمية والفكرية والتثقيفية، وانطلاقاً من سعي الأزهر إلى خلق تنوُّع ثقافي فكري إبداعي في جميع أنحاء العالم، وفتح الباب من أجل التعبير عن القيم والمبادئ الإنسانية، ورسم مستقبل مُشْرق للعالم أجمع، ونشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها.

وأعلن الأزهر شروط المسابقة بحيث يكون الحد الأقصى للمشارك 3 رسوم في كل قسم من أقسام المسابقة، ويكون مقاس العمل A3 على ألا يتجاوز حجم العمل 2 ميجابايت، وترسل الأعمال بصيغة JPG - 300 dpi، ويرسل المشارك سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز 3 أسطر تتضمن عنوانه وطرق التواصل معه وحسابه البنكي كاملًا، ويُكتب اسم الفنان وجنسيته وبلده على العمل المرسل.

وأشار الأزهر إلى جوائز المسابقة للرسم الكاريكاتيري، ومسابقة البورتريه وهي: شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كلا المسابقتين. ويحصل المركز الأول على 1500 دولار أميركي، والثاني على 1000 دولار، والثالث 750 دولاراً، وثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولاراً، كما يحصل كل الفائزين في المسابقتين على درع الأزهر الشريف.

كما سيتم منح جوائز للطلاب الوافدين في ختام فعاليات ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير، عبارة عن شهادات شكر وتقدير من رئيس الملتقى للمتميزين، وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 100 دولار، وسيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثاء 17 أغسطس 2021، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.