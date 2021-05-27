إيما ستون تواجه إيما تومسون في «كرويلا»

لوس انجليس (أ ف ب)

في فيلم «كرويلا» الذي تنطلق عروضه في دور السينما الأميركية اليوم تتواجه الممثلة الأميركية إيما ستون زميلتها إيما تومسون مواجهة شرسة في أجواء موضة البانك في لندن خلال سبعينيات القرن العشرين.

ويستند الفيلم إلى قصة الرسوم المتحركة «101 دالمايشنز»، حيث تلعب إيما ستون دور الشخصية الخيالية الشريرة «كرويلا دي فيل» في شبابها حين كانت متمردة وقبل أن تصل شخصيتها إلى حد الاعتلال الاجتماعي، ثم صدامها المستعر بالبارونة فون هيلمان، التي تجسد شخصيتها إيما تومسون، التي لا تتوانى عن استخدام نفوذها حتى العنف لسحق منافستها.