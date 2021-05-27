تعرف على رأي المخابرات الأميركية حول منشأ كورونا

أقرت المخابرات الأميركية، اليوم الخميس، أن لدى وكالاتها نظريتين بخصوص منشأ مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ترى وكالتان أن المرض، الذي يجتاح العالم منذ نهاية 2019، ظهر بشكل طبيعي نتيجة المخالطة بين بشر وحيوانات مصابة بينما ترى وكالة ثالثة احتمال وقوع حادث في مختبر كان مصدراً للجائحة العالمية.وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية «أجهزة المخابرات الأميركية لا تعرف بالضبط أين ولا متى ولا كيف انتقل فيروس كوفيد-19 بشكل أولي، لكنها تركز على احتمالين اثنين»، مضيفاً أن الغالبية تعتقد أنه ليس هناك «معلومات كافية للتقييم ترجح كفة أحدهما على الآخر».

ولم يحدد بيان مكتب مدير المخابرات الوطنية أي وكالتين من بين 17 وكالة تشكل مجتمع المخابرات الأميركية تعتقدان أن الفيروس نشأ في حيوانات مصابة وأي جهاز يعتقد أنه نشأ من حادث في مختبر.

ورفض مسؤولون التطرق بالنقاش إلى أي الأجهزة التي عبّرت عن وجهات نظر مبدئية بخصوص منشأ الفيروس، لكنهم شددوا على أن الغالبية العظمى من الأجهزة الأميركية تعتقد أن المعلومات غير كافية لترجيح كفة أحد الاحتمالات الخاصة بمنشأ الفيروس على غيره.