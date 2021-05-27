8 خطوات لإنقاص الوزن بلا حمية

ترجمة: عزة يوسف

يؤكّد خبراء أن ثمّة خطوات لإنقاص الوزن من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الرشاقة من دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، حسب موقع Medical News Today.

1- تعلّم الطهي

يساعد تعلّم الطهي في إنقاص الوزن، حيث إن التعرّف إلى كيفية تحضير الوجبات يجعل لدينا معرفة أكبر بالمكوّنات المغذية والتخلي عن الضار منها مما يؤدي إلى خسارة الوزن.

2- النوم

الحصول على قسط كافٍ من الراحة ليلاً ضروري للحفاظ على الوزن وتفادي اضطراب الهرمونات التي تشارك في عملية التمثيل الغذائي. والنوم لأقل من 6 ساعات ليلاً يؤدي إلى السمنة.

3- البروتين

يُعتبر البروتين جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي والضروري للنموّ، إذ يزيد الشعور بالشبع ويؤخّر الشعور بالجوع.

4- اليوجا

تقلّل اليوجا من التوتر وتساعد في إنقاص الوزن، لأن ارتفاع مستويات التوتر يعطّل التوازن الهرموني فيُنتج الجسم هرمونات تزيد من شهيته.

5- الألياف

توجد الألياف في الفاكهة والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، وتختلف عن باقي الأطعمة لأنها تنتقل إلى الأمعاء الغليظة حيث يحدث التخمّر، وتساعد على امتصاص المغذيات ومنع الإمساك.

6- الأعشاب

قد تساعد إضافة الأعشاب أو الليمون والفاكهة إلى الماء في الحد من الرغبة في تناول المشروبات السكرية. وربط بحث حديث بين الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة صناعياً وزيادة الدهون لدى الأطفال.

7- البروبيوتيك

البروبيوتيك بكتيريا مفيدة في عملية الهضم، تخفّض الوزن وكتلة الدهون وتحسّن الحالة المزاجية. توجد في الزبادي والملفوف المخلّل.

8- الوجبات الخفيفة

يمكن للوجبات الخفيفة الصحية المعَدّة منزلياً أن تقلّل من عدد السعرات الحرارية، ومنها الزبادي، الخوخ المجفّف، التمر، التفاح، الموز، البرتقال، الجزر، البروكلي والمكسرات غير المملّحة.