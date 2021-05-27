ماذا تفعل الوحدة بالنساء؟

القاهرة (الاتحاد)

حذّرت دراسة حديثة لجمعية القلب الأميركية من أن الشعور بالوحدة يمكن أن يُصيب النساء المُسنّات بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأظهرت الدراسة أن الشعور بالعزلة الاجتماعية يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية لدى النساء فوق الـ 70 من العمر.

وأوضحت مؤلّفة الدراسة الدكتورة ناتالي جولاشفسكي بجامعة كاليفورنيا، «سان دييغو» أنه في هذه الفترة من تفشّي الوباء، يعاني كثيرون من الوُحدة والعزلة الاجتماعية التي قد تتحول إلى حالات مزمنة، ومن المهم تفهّم الآثار الحادّة وطويلة المدى لهذه المشاعر على الصحة والرفاهية العامة.