بلدية أبوظبي تدعو إلى بيئة نظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

من أجل مدينة جميلة وصحية خالية من المظاهر السلبية بالتصدي لبعض السلوكيات السلبية التي تضر بالبيئة، تنظّم بلدية أبوظبي حملات ميدانية عن بُعد بشكل متواصل على مدار العام، للحفاظ على المظهر الحضاري من الرمي العشوائي. وتهدف إلى التوعية بالقوانين ولوائح المخالفات، وتعزيز وتفعيل التواصل بين البلدية وكافة شرائح المجتمع.

وتقوم البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتنفيذ حملات استباقية تهدف إلى معالجة ظاهرة رمي المخلّفات وتجنّب أثرها السلبي على السلامة العامة للمجتمع. وتعمل على توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على النظافة في الأماكن العامة والحدائق، وتوفير بيئة صحية وآمنة تتوافق مع شروط الوقاية.

وتعالج البلدية هذه السلوكيات عبر وسائل عدة، منها الرقابة التي تمر بعدة مراحل، حيث يتم خلال المرحلة الأولى توزيع المنشورات وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على نظافة الإمارة، وفي الثانية يتم تنفيذ حملات تفتيشية، أما في المرحلة الثالثة فترصد البلدية المخالفات وتطبق الغرامات على غير الملتزمين حسب القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.