تدريب صيفي في «ياس ووتر وورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ياس ووتروورلد - أبوظبي» عن إطلاق برنامج التدريب الوظيفي المؤقّت الذي يتيح الفرصة للطلاب في دولة الإمارات للانضمام إلى فريق مدينة الألعاب المائية الرائدة في العالم، خلال موسم الصيف.

ويقدّم البرنامج عدداً من الفرص المؤقّتة للعمل ضمن فرق العمليات التشغيلية، ومساعدة طواقم العمل لتوفير تجارب ترفيهية استثنائية للضيوف من مختلف الأعمار، ويستمر من 27 يونيو حتى 31 أغسطس.

ويتمكّن الطلاب من الاختيار بين مجموعة تدريبات ضمن بيئة عمل محفِّزة على التعلّم واكتساب المهارة والخبرة.

وتشمل مختلف العمليات التشغيلية وخدمات الضيوف والمأكولات والمشروبات والبيع بالتجزئة، إضافة إلى التدريب على الإسعافات الأوّلية، والحصول على رخصة السلامة المائية Water Safety Plus الصالحة لمدة عامين، وشهادة إتمام البرنامج التدريبي، التي يمكن استخدامها عند التقدم إلى الوظائف أو التسجيل في الجامعات والكليات.

ويستفيد المشاركون من الدخول المجاني إلى مدن ياس الترفيهية كافة، طوال فترة التدريب الصيفي.

وعملت «ياس ووتروورلد» مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، مثل حجز التذاكر إلكترونياً والالتزام بالسعة التشغيلية، ارتداء الكمامات، اعتماد الكاميرات الحرارية، وتحديد المسافات الآمنة. وحازت المدينة المائية شهادة الأمان Go Safe من دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي.