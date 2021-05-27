صور تذكارية مع نجوم «فريندز»

دبي (الاتحاد)

كشف دبي فستيفال سيتي مول، عن مفاجأة مميّزة لعشاق مسلسل «فريندز» الأميركي الشهير، وذلك بالتزامن مع بثّ الحلقة المنتظرة منه، والتي يعود فيها الأصدقاء للاجتماع بعد قرابة عقدين من انتهاء بثّ الجزء الأصلي، وتحمل اسم friends:The Reunion.

ويعرض المول ضمن فعالية «تخيّل» المجانية، حلقة لمّ الشمل، مما يتيح للجمهور فرصة التقاط صور تذكارية تُظهر نجوم المسلسل في الخلفية.

ويجتمع نجوم المسلسل الـ 6، جينيفر أنيستون، ليزا كودرو، كورتيني كوكس، مات ليبلانك، ماثيو بيري وديفيد شويمر، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، لتقديم حلقة خاصة تم تصويرها في استوديو «وارنر براذرز» الأصلي. وتقدّم «تخيّل» العرض الخاص اليوم الجمعة وغداً السبت. ويشكّل العرض تجربة مبهرة، مع مزيج من أضواء الليزر والمؤثرات النارية والضوئية والمائية وقصص لا تُنسى، حيث تتناغم التكنولوجيا مع الفنون.

وقد حقّق العرض رقمين قياسيين عالميين في موسوعة «جينيس»، كأكبر عرض على الشاشات المائية في العالم، وأضخم عرض إسقاط ضوئي مستمر.

ويستخدم هذا العمل الإبداعي نظام صوتٍ متكامل لسرد قصة مميّزة تتيح تجربةً لا تضاهى.