ما هو جديد الوسمي؟

مراد اليوسف (دبي)

يتردّد الفنان الوسمي هذه الأيام إلى أحد ستوديوهات دبي، لإنهاء تنفيذ أغنيته المنفردة الجديدة التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

وصرّح في حديث لـ«الاتحاد»: بعد أغنية «تهاني العيد»، التي عايدت بها الجمهور في عيد الفطر الماضي، أقوم حالياً بتجهيز وتنفيذ أغنية جديدة سترى النور قريباً، وهي من اللون الإماراتي، أتعاون بها للمرة الأولى مع الشاعر والمنتج محمد سعيد حارب، ومن ألحان الملحّن أدهم، ويعمل حالياً على توزيعها الموسيقي والموزّع نور هاشم.

وأوضح الوسمي أن الأغنية تحمل كلمات عاطفية، ومن المحتمل أن يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب ضمن فكرة تتناسب مع معانيها الرومانسية ولحنها الجميل. ويُعلن لاحقاً عن فكرتها وتاريخ تصويرها.

وكان الوسمي أصدر أغنية منفردة خلال عيد الفطر الماضي، حملت عنوان «تهاني العيد»، هنّأ من خلالها جمهوره، وتعاون بها مع الشاعر معضد لخريباني والملحّن عبدالله المعمري، وقام بتوزيعها الموزّع سيف.

وحملت آخر أغنياته العاطفية عنوان «بنت الظبا»، من كلمات وألحان سعيد الكعبي. وتم طرح الأغنيتين عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.



