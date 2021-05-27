صورة «سيلفي» تقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة

تسببت محاولة التقاط صورة ذاتية (سيلفي) في مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة، كما أعلنت الشرطة اليوم الخميس.

ولقي الخمسة حتفهم غرقاً بعدما انهار جسر عائم تجمعوا عليه لالتقاط الصورة في إندونيسيا.

وقع هذا الحادث بعد حادث مماثل حصل قبل أسبوعين.كانت العائلة، المؤلفة من 14 شخصاً في المجموع، على ضفاف بحيرة «كاندي»، وهي منطقة سياحية في غرب جزيرة سومطرة.

وقال قائد الشرطة المحلية جنيدي نور «كانوا يحاولون التقاط صورة سيلفي على الجسر العائم عندما وقع الحادث»، موضحاً أن الموقع ليس خاضعاً للمراقبة.

وكان من بين الضحايا الخمس شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، فيما نجا بقية أفراد الأسرة.

وقال جنيدي نور إن رجال الإنقاذ انتشلوا الجثث وفتح تحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، غرق تسعة إندونيسيين عندما انقلب قارب محمّل فوق طاقته الاستيعابية القصوى في بحيرة في جزيرة جاوة بسبب تجمع سياح على متنه لالتقاط صورة سيلفي

إندونيسيا.

وقع هذا الحادث بعد حادث مماثل حصل قبل أسبوعين.كانت العائلة، المؤلفة من 14 شخصاً في المجموع، على ضفاف بحيرة «كاندي»، وهي منطقة سياحية في غرب جزيرة سومطرة.

وقال قائد الشرطة المحلية جنيدي نور «كانوا يحاولون التقاط صورة سيلفي على الجسر العائم عندما وقع الحادث»، موضحاً أن الموقع ليس خاضعاً للمراقبة.

وكان من بين الضحايا الخمس شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، فيما نجا بقية أفراد الأسرة.

وقال جنيدي نور إن رجال الإنقاذ انتشلوا الجثث وفتح تحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، غرق تسعة إندونيسيين عندما انقلب قارب محمّل فوق طاقته الاستيعابية القصوى في بحيرة في جزيرة جاوة بسبب تجمع سياح على متنه لالتقاط صورة سيلفي