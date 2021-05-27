دينا الشربيني تلاحق لعنة حداد في بيروت

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت دينا الشربيني لـ«الاتحاد» عن ملامح شخصيتها الدرامية، في أحداث مسلسل «الزيارة»، والذي تجسد فيه شخصية «إنصاف»، حيث تذهب إلي زيارة إحدى منازل عائلة حداد بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكي تساعدهم فى التخلص من اللعنة المسيطرة عليهم، لتتوالى المفاجآت المليئة بالتشويق والإثارة، وتكتشف أن تلك اللعنة هي من أفقدتها عائلتها منذ صغرها.

ينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ8 حلقات، المأخوذة من قصص واقعية لأشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على مدار 30 عاماً، إبان حقبة الثمانينيات. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج أدولفو مارتينيز. يشارك فى بطولته كارول عبود، وتقلا شمعون، ويشهد العمل التعاون الفني الثاني الذي يجمع بين دينا الشربيني وتقلا شمعون منذ آخر تعاون بينهما في مسلسل «روبي»، والذي عرض منذ 9 أعوام.

على الصعيد السينمائي، تستعد دينا الشربيني، لبدء تصوير أحداث فيلمها السينمائي «التهويدة»، خلال الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه بحقبة الخمسينيات من القرن الماضي، في إطار الدراما التشويقية. العمل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج طارق العريان، ويشارك فى بطولته عمرو يوسف. ويعد ذلك التعاون الفني الثاني لهما سينمائياً بعد مشاركتهما فى فيلم «كدبة كل يوم»، والذي عرض عام 2016.

من المنتظر طرح فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، والذي تجسد فيه شخصية زوجة الفنان كريم عبد العزيز. وتدور أحداثه فى إطار الكوميديا الاجتماعية، حول الإعلامي الذي يلعب دوره الفنان كريم عبد العزيز، ويسعى لكشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة. ويناقش العمل الصراعات بين الأزواج بعد مرحلة الطلاق.

العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك فى بطولته غادة عادل، ماجد الكدواني، بالإضافة إلى فيلم «يوم 13»، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء تجمعهم الظروف داخل أحد القصور، تحدث بينهم العديد من المفارقات فى إطار الرعب والتشويق. يعد الفيلم أول فيلم عربي يتم تصويره بتقنية ثلاثية الأبعاد. العمل من تأليف وإخراج وائل عبدلله، ويشارك فى بطولته أحمد داود، وجومانا مراد.