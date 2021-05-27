مصر.. نقود تذكارية لتوثيق موكب المومياوات الملكية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت مصلحة سك العملة المصرية عن انتهاء التصميمات الخاصة بالعملات التذكارية التي ستخلد حدث نقل المومياوات الملكية الذي نفذته القاهرة في الثالث من إبريل الماضي، ومن المتوقع أن تظهر العملات التذكارية في أقرب وقت.

وتحت عنوان الحدث المبهر وباللغتين العربية والإنجليزية ستخرج العملات من فئة الـ100 جنيه مصري، وهي عملات فضية تذكارية، وستكون هناك عملات أخرى قابلة للتداول وستحمل شعار الاحتفالية التي تابعها الملايين عبر العالم، وكانت الحدث الأبرز في مصر لعدة أسابيع بعد الاحتفالية شديدة الدقة والتنظيم.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع القرار الذي تقدم لترخيص إصدار عملة تذكارية جديدة فضية وعملات أخرى لتكريم ذكرى نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، حيث نقلت مصر 22 ملك وملكة من أعظم وأهم ملوك حضارة مصر القديمة، من قاعة المومياوات بالمتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف الجديد بمنطقة الفسطاط التاريخية.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مصر عملة جديدة بمناسبة حدث أو مشروع قومي، فقد سبق احتفالية نقل المومياوات إصدار عملات من فئة 1 جنيه بعد إطلاق مشروع حفر قناة السويس الجديدة وافتتاحها في حفل حضره بعض قادة الدول العربية والأجنبية.

وخلال الموجة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد، أصدرت مصلحة سك العملة عملة تذكارية تكريمًا لدور الأطباء المصريين في مواجهة الأزمة، ودورهم كجيش البلاد الأبيض الذي حمى أبنائها من كوفيد 19، وكانت أيضًا من فئة 1 جنيه مصري، وقابلة للتداول.