أيهما أكثر فائدة الموز الأصفر أم الأخضر؟

كشفت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أي موز أكثر فائدة للجسم: الموز الأصفر الناضج أم الأخضر غير الناضج.

وتقول في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يحتوي الموز غير الناضج على سعرات حرارية قليلة، حيث تحتوي 100 غرام منه على 56 كيلوسعرة، أي يمكن لمن يريد تخفيض وزنه تناول هذا الموز، وكذلك مرضى السكري، لأن نسبة السكر في الموز الأخضر منخفضة مقابل الكثير من النشاء (12.5 غرام في 100 غرام من الموز) لذلك يخفض الشهية ويتطلب فترة أطول لهضمه".

وتضيف، وأما الموز الأصفر الناضج، فإن 100 غرام منه تحتوي على 90-100 سعرة. كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف.

وتقول، "هذا الموز غني بالسكر، لذلك في حالة الوزن الزائد يفضل الامتناع عن تناوله. وهو بخلاف الموز الأخضر سهل الهضم، لذلك يفيد خلال النشاط البدني والتدريبات الطويلة لكونه مصدرا سريعاً للحصول على الطاقة".

وتضيف، تناول موزة واحدة أو اثنتين في اليوم مفيد للصحة. لأن الموزة الواحدة تحتوي على 10% من حاجة الجسم اليومية إلى البوتاسيوم، وحوالي 30% من حاجة الجسم اليومية إلى حمض الفوليك، الضروري لعمل القلب والجهاز العصبي بصورة طبيعية.