كيف تحصل على نوم مريح دون مكيف؟

في مواجهة حرارة الصيف، لا نجد سوى اللجوء للمكيفات أو المراوح لتلطيف الأجواء خصوصاً أثناء النوم، غير أن أطباء أميركيين يحذرون من خطورة استمرار التعرض للهواء الصناعي، لما له من أضرار عدة على العيون والجلد وجفاف الجسم، ناهيك عن الحساسية وآلام العضلات وانسداد الأنف، فيما طرحوا 5 بدائل للبقاء بارداً ليلاً، هي: استخدم مرتبة تبريد تعزز تدفق الهواء، وتجنب الجسم الحرارة، فيما تساعد الملابس الفضفاضة والناعمة المصنوعة من القطن أو الكتان على الحفاظ على برودة الجسم، علاوة على استخدام ستائر معتمة لحجب أشعة الشمس، والاستحمام بماء دافئ قبل النوم، وفتح باب غرفة النوم خلال النهار لتجديد الهواء.