«ماكبث» على «آبل تي في بلس»

برلين (د ب أ)

عشاق الكلاسيكيات التاريخية على موعد مع نسخة سينمائية جديدة متخمة بالنجوم مقتبسة من مسرحية «ماكبث»، للكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير، تقدمها دور العرض في وقت لاحق من العام الجاري قبل بثها على منصة «آبل تي في بلس».

وأعلنت خدمة البث التدفقي «آبل تي في بلس» أن الممثلة فرانسيس ماكدورماند والممثل دينزل واشنطن سوف يقومان ببطولة فيلم «مأساة ماكبث» الذي تنتجه شركتا «ستوديو ايه 24» و«آبل أوريجينال فيلمز»

والفيلم من إخراج جويل كوين زوج ماكدورماند التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في أبريل الماضي.