«ميكي وميني» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عشّاق «ميكي ماوس» و«ميني ماوس» و«بطوط» و«غوفي»، على موعد مع مغامرة حافلة بالقصص البطولية من حكايات «ديزني»، ضمن استعراض Disney On Ice presents Find Your Hero الذي تستضيفه أبوظبي من 2-11 سبتمبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، حيث يتوفر بيع التذاكر من الآن.

تنطلق «موانا» بشجاعة في رحلة حافلة بالمغامرات نحو منطقة غير معروفة مع بطلها «ماوي» في مهمة لإنقاذ جزيرتها. وتسافر الأختان «آنا» و«إلسا» ورجل الثلج «أولاف» في رحلة من الأغاني الآسرة مثل Let it Go وIn Summer. ويقدّم «عثمان» وفرقته المكوّنة من القشريات المتحمسة، عرض «آريل» في أجواء موسيقى البوب من الثمانينيات.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق التجاري بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: تسعدنا استضافة هذا الحدث في أبوظبي لأنه يمثّل نقطة عودة فعاليات وأنشطة الترفيه العائلي المشوّقة، التي تهدف إلى جذب السكان والزوّار، تماشياً مع الشروط الوقائية لضمان السلامة العامة.

أضاف: يسعدنا أن نكون جزءاً من Disney On Ice، ونتطلّع إلى تقديم المزيد من الأحداث والتجارب القيّمة.