في «الشارقة القرائي للطفل».. كيف تبني مركبتَك الخاصة؟

الشارقة (الاتحاد)

كيف تبني مركبتك الخاصة باستخدام أدوات وعناصر بسيطة؟ تحدٍّ أطلقته ورشة «الميكاترونيك» في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته الـ12 المستمرة حتى 29 مايو الجاري، تدعو خلاله الزوار الصغار إلى إطلاق العنان لمخيلتهم من أجل ابتكار مركباتهم الخاصة، من دون التقيّد بمعايير أو تصاميم معيّنة.

خشب وأسلاك

يَمنح التحدي الأطفال الذين يتحلّقون حول الطاولات، بضعَ قطع خشبية، مجموعة أسلاك كهربائية، ماكينة صغيرة، وعجلات مطاطية ليتمكنوا في وقت محدّد من تصميم وبناء مركباتهم الخاصة.

وتتميّز ورشة «الميكاترونيك» بكونها تفاعلية تعتمد على روح الفريق، بحيث يتشارك الأطفال الرؤى والأفكار أثناء قيامهم بعملية ابتكار المركبة.

أساسيات الهندسة

تقوم نور عويدات المشرفة على الورشة، بتعريف الأطفال على أساسيات الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبعض الطرق التي تساعدهم على تشغيل مركباتهم المصنوعة من الخشب. والمتابِع للورشة التي تستقطب الأطفال بين 9–13 عاماً، يدرك مدى اتساع خيالهم وقدرتهم على الابتكار. وهو ما أثبتته نتائج الورشة، التي خلصت إلى تقديم مجموعة من تصاميم المركبات التي قاموا بتشغيلها وتجربتها بأنفسهم.

منافسة

ذكرت عويدات أن هذه الطريقة من التعلّم، تقود الأطفال لاكتشاف مواهبهم، مشيرة إلى هدف الورشة في منح الصغار ما يحتاجونه من مساحة لخوض التجارب بأيديهم، وهي أولى الخطوات في طريق الابتكار.

وأوضحت أن الورشة لاقت تفاعلاً لافتاً، وحظيت نتائجها بسعادة الأطفال، ولا سيما أنها خرجت من بنات أفكارهم، ولم يعتمدوا فيها على النماذج أو الكتيبات، مما زاد من حّدة المنافسة بينهم للخروج من الورشة بأفضل نتيجة.