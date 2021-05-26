«وارنر براذرز» يطلق «الرعب مع سكيركرو»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «وارنر براذرز أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، لإعادة افتتاح لعبة «الرعب مع سكيركرو» بحلّتها الجديدة في 30 مايو الجاري، والتي ستعزّز من خياراتها المتنوعة وعددها 29 لعبة ومرفقاً يناسب مختلف الأعمار.

تقع لعبة «الرعب مع سكيركرو» في منطقة غوثام سيتي، وتحلّق بالضيوف عالياً في مغامرة متفرّدة على مقاعد متصلة بمحور مركزي يلتفّ بقوة في الهواء باتجاه عقارب الساعة، في الوقت الذي تدور فيه المقاعد بحركة دائرية بزاوية 360 درجة في تجربة تشعل الحماس والتشويق.

وتمّت إعادة تصميم الواجهة الخارجية لهذه اللعبة مع سعة ركوب أكبر، بحيث تستوعب حالياً ما يصل إلى 24 ضيفاً في كل مرة. وبهدف ضمان سلامة الضيوف، خضعت «الرعب مع سكيركرو» إلى اختبارات أداء صارمة، وتتّبع كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المدينة الترفيهية.