يقتل كل من في المنزل بسبب أفعى وثعبان.. ما قصته؟

أحمد عاطف (القاهرة)

حادث مروع جرى في محافظة المنيا (جنوبي مصر) بعدما أقدم شاب عشريني، على ذبح والدته وشقيقته وشرع في قتل والده الذي ما يزال يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة في ظروف غامضة، بعدما انهال عليهما بالضرب وذبحهما باستخدام آلة حادة «سكين»، بزعم أنه رآهما على هيئة «أفعى وثعبان».

وتلقى مأمور مركز شرطة بني مزار إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل سيدة وابنتها داخل قرية صندفا في المنيا (جنوب القاهرة)، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل الأم وابنتها على يد ابن الأولى وشقيق الثانية، بعد أن انهال عليهما بالضرب وذبحهما باستخدام آلة حادة «سكين».

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام بالمدينة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، ومعه السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة. فيما يزعم جيران المنزل الذي جرى فيه الحادث، أنهم عندما دخلوا المنزل جراء سماع أصوات استغاثة، وجدوا الشاب يردد «قتلت الأفعى والثعبان»، وهو ما أصاب جميع الحاضرين بالذهول، خاصة أنه كان جالسا من دون توتر لدرجة أنه لم يفكر في الهروب.



