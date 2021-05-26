لماذا لن يرى العرب «القمر الدامي»؟

أحمد عاطف (القاهرة)

على الرغم من أن سكان العالم على موعد مع أول خسوف كامل للقمر في ظاهرة يطلق عليها «القمر الدامي»، لكن لن يتمكن سكان أفريقيا وغرب آسيا من مشاهدة أي شيء، وهما المنطقتان اللتان تقع بهما الدول العربية.

ويكتسي القمر باللون الأحمر المائل للبرتقالي نتيجة شروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر في حالة الخسوف، بحسب ناسا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أنه سيكون في وسع كل سكان العالم مشاهدة الحدث عبر البث المباشر الذي تتيحه وكالة «ناسا» الفضائية الأميركية، إضافة إلى أن أي شخص في أي مكان يكون قادراً من الاستمتاع بإشراق أكبر من المعتاد للقمر، إذا كان الطقس مناسباً.

ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن هذه الظاهرة ستكون مرئية من مدينة سيدني في أقصى الشرق إلى بيرث في أقصى الغرب، ومن المتوقع أن يكون الأستراليون أول من يشاهدون هذه الظاهرة الفلكية، عندما يضيء «القمر الدامي» مساء الأربعاء الخميس.

يذكر أن أستراليا واحدة من أفضل الأماكن في العالم لمشاهدة الخسوف الكلي، وسيكون عشاق الفلك قادرين على تتبع حركة القمر من الخسوف الجزئي عندما يبدأ في الحركة داخل الظل الخارجي للأرض، وصلاً إلى الكسوف الكلي، عندما يكون القمر خلف الأرض تماماً.

فيما سيتمكن سكان المنطقة المطلة على المحيط الهادئ سكان الشطر الغربي من أميركا الشمالية وأقصى جنوب أميركا اللاتينية وشرقي آسيا، من مشاهدة القمر «الدامي» مكتملاً يوم الأربعاء.

ومن المرتقب أن يستمر الخسوف الكلي قرابة 15 دقيقة، مع مرور الأرض مباشرة بين القمر والشمس، غير أن العرض كاملاً سيستمر خمس ساعات، حيث يغطي ظل الأرض وبشكل تدريجي وجه القمر قبل أن يبدأ في الانحسار.