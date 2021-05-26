لماذا يتقدم خالد الصاوي بشكوى ضد منتج فيلم «للإيجار»؟

محمد قناوي (القاهرة) تقدم الفنان خالد الصاوي بشكاوى رسمية لنقابتي المهن التمثيلية والسينمائية في مصر، ضد المنتج محمد دياسطي، منتج فيلم «للإيجار» بعد انتهاء تصوير الفيلم.

وجاء في الشكوى أن خالد الصاوي الذي يقوم ببطولة الفيلم لم يحصل مستحقاته المادية، رغم انتهائه من التصوير، والاستعداد لطرح الفيلم في دور العرض، مطالباً وزارة الثقافة وغرفة صناعة السينما ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية البت في أمر منتجي الأفلام، بعد تسببهم في العديد من المشكلات في الفترة الأخيرة.

وورد في شكوى الفنان المصري أنه منح منتج الفيلم مهلة زمنية لسداد مستحقاته، ولكنه لم يلتزم رغم وجود تأكيدات من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، عن عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي قبل حل المشكلة بشكل نهائي.

وتستعد الشركة المنتجة لفيلم «للإيجار» بطولة خالد الصاوي وشيري عادل ومحمد سلام وتأليف وإخراج إسلام بلال، إلى طرح الفيلم بدور العرض في الكويت ودول الخليج الأسبوع القادم. وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة»، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار، بحثاً عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصاً تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظروف يسيطر عليها الكثير من الغموض.