حذف أغنية «انساي» للمرة الثانية.. ما السبب؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قررت إدارة منصة الفيديوهات العالمية «يوتبوب»، حذف أغنية «انساي»، من موقعها، والتي جمعت كلاً من الفنان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، بعد عامين من طرحها، وتحديداً فى ال 18 من يوليو لعام 2019، وتحقيقها نسبة مشاهدة بلغت أكثر 300 مليون مشاهدة، بناء على طلب الأخير بسبب إخلال الفنان المصري بنود التعاقد حول العائدات المالية للأغنية.

وكشفت إدارة أعمال لمجرد لـ«الاتحاد»، أن سبب حذف الأغنية جاء بعد مماطلة الفنان المصري محمد رمضان فى دفع المستحقات المالية المتفق عليها من عائدات المشاهدات، حيث ينص التعاقد على منح سعد لمجرد نسبة 40% من قيمة العائدات المالية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، والتي قدرت بنحو 200 ألف دولار أمريكي.

ومن جانبه أوضح محمود رمضان مدير أعمال الفنان المصري محمد رمضان لـ«الاتحاد»، أن تصريحات سعد لمجرد وحذفه الأغنية منصة الفيديوهات العالمية «يوتيوب»، أمر غير قانوني، ولا يمتلك الفنان المغربي حقوق ملكية الأغنية كون الأغنية إنتاج محمد رمضان الشخصي وتكلف إنتاجها 500 ألف دولار أمريكي، وتم تصويرها فى العاصمة الفرنسية، وأن الفنان المغربي تقاضى أجره كاملاً عن مشاركة محمد رمضان فى الأغنية. و

أضاف أن منصة «يوتيوب» قد حذفت الأغنية من قبل بعد طرحها مباشرة بعد ادعاء كاذب لإحدى الشركات الأجنبية ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية للأغنية، وإثبات كذب ادعائها قررت منصة «يوتيوب»، إعادة الأغنية مرة أخرى، وأعلنت الفنان محمد رمضان يمتلك حقوق الملكية الفكرية، مضيفاً أن التعاقد مع الفنان المغربي لا ينص على منحه نسبة من العائدات المالية للأغنية.