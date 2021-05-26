بعد خيانته لها.. مصرية تنتقم من زوجها بطريقة قاسية

شعبان بلال (القاهرة)

انتقمت سيدة مصرية من زوجها بطريقة قاسية بعد زواجه من أخرى في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة. وقامت السيدة المصرية بقتل زوجها وقطع رأسه وعضوه الذكري انتقاماً منه لزواجه بسيدة أخرى من دون علمها، ما أثار جدلاً واسعاً في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، فجر اليوم الأربعاء، على جثة لشخص عارٍ ومقطوع العضو الذكري والرأس، ملقى على جانب الطريق، حيث تم العثور عليه ملفوفًا داخل «بطانية» وفراش وملاءة سرير. وحققت السلطات الأمنية في مصر في الواقعة، حيث انتقلت إلى مقر الجريمة وحرزت الكاميرات الموجودة بالقرب من موقع الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهود عيان المنطقة.

وأكد شهود عيان في منطقة إمبابة أنهم فوجئوا صباح اليوم الأربعاء باكتشاف جثة لشخص من سكان المنطقة مقطوع الرأس والعضو الذكري، وعلى الفور أبلغوا السلطات الأمنية للتحرك.