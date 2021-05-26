بعد واقعة «إيموشن الغضب».. ماذا قال أستاذ الجامعة المصري؟

شعبان بلال (القاهرة)

استمرت التعليقات السيئة على منشور الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية في مصر على «فيسبوك» بسبب نشرها تهنئة بمناسبة ترقية أستاذ جامعي.

ووصلت التفاعلات إلى أكثر من 200 ألف تفاعل أغضبني وآلاف التعليقات الأخرى السلبية على سلوك أستاذ جامعي مع الطلاب، حيث تم ترقيته لدرجة مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

وفي أول تعليق له، قال الدكتور محمود مرسي صاحب الأزمة على الجدل المثار على قرار ترقيته، إنه لم يكن يستثني أحداً من الواجبات مع عدم السماح بالتأخير، مضيفاً أنه كان صارماً ولا يسمح بالتهاون في الأمور الجامعية سواء في حضور الطلاب أو العدل في الدرجات بينهم.

وفي سياق متصل، وجه رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عميد كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتي أثارت تهنئة الكلية له بالترقية ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكد قنصوة أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة، مضيفاً أن الجامعة لم تتلق أي شكوى مكتوبة من الطلاب الآن أو سابقاً من خلال الكلية أو الجامعة، وأن الجامعة شكلت لجنة لتقصي الحقيقة في هذا الموضوع للوقوف على حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ اللازم حيال ذلك.