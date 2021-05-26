بعد غياب.. نانسي عجرم تطرح ألبومها العاشر

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قررت المطربة اللبنانية العودة مجدداً إلى طرح ألبومات غنائية بعد غياب دام 5 أعوم، وكشفت عجرم لـ"الاتحاد"، عن تفاصيل ألبومها العاشر في مسيرتها الغنائية ويحمل اسم "نانسي 10".

ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة الأنماط الموسيقية يغلب عليها اللهجة المصرية، مضيفة أنها تعاونت مع كوكبة كبيرة من الشعراء والملحنين بالساحة الغنائية، وسوف تناقش في الألبوم عدداً من الموضوعات يغلب عليها النمط الرومانسي والكلاسيكي، ومن المقرر طرح الألبوم الشهر المقبل.



ومن جانب آخر شاركت عجرم غناء شارة البداية لأحداث المسلسل اللبناني "راحو"، المقرر والذي عرض في السباق الرمضاني، وحملت الأغنية اسم "ماتحكم"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي منير أبو عساف، وتوزيع باسم رزق، وألحان شقيقها نبيل عجرم، والذي تتعاون معه للمرة الأولى في مجال التلحين.

وتميل الأغنية إلى الطابع الكلاسيكي الذي عبر عن أحداث المسلسل، التى دارت أحداثه حول الحادث المأساوي والذي راح ضحيته العديد من الأشخاص في الملهي الليلي "LA REINA "، والتى وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة في عام 2017، العمل من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج نديم مهنا، وشارك في بطولته كاربن زرق الله، وبديع أبو شقرا.



يذكر أن أخر أعمالها مشاركتها تجربة التمثيل للمرة الأولى بمشوارها الفني من خلال أحداث المسلسل الدرامي "نساء من ذهب"، وحلت ضيفة شرف في الحلقات الأولى للمسلسل وتظهر خلالها بشخصيتها الحقيقية كمطربة وإحيائها لأحد مشاهد الزفاف لأبطال العمل، كما قدمت شارة البداية للمسلسل، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان وليد سعد.