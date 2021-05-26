الشمس تتعامد على الكعبة لأول مرة هذا العام

أحمد شعبان (القاهرة) يشاهد العالم غداً الخميس ظاهرة لا تتكرر كثيراً، حيث من المقرر أن تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة أثناء أذان الظهر في المسجد الحرام، وهو التعامد الأول في 2021، كما سيتكرر تعامد الشمس على الكعبة في اليوم التالي، الجمعة، بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق، حيث ستكون الشمس على ارتفاع 90 درجة.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الشمس ستكون بأقصى ارتفاع لها حوالي 90 درجة في لحظة التعامد، وعندها سيختفي ظل الكعبة وظلال كل الأجسام في مكة.

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة تحدث لأن موقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تُصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، حيث سيحدث التعامد الأول، وعند عودة الشمس جنوباً إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو المقبل عندها سيحدث التعامد الثاني.

وأشار إلى أنه بسبب ذلك فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد ظاهرة التعامد مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.